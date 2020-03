Ordini online per la Pasqua alla Cooperativa della Rava e della Fava

La Pasqua si avvicina e, se non si può andare in negozio per sbirciare tra colombe e uova di pasqua, ecco che i prodotti della Cooperativa della Rava e della Fava arriva da te! Da oggi è infatti possibile ordinare on line tutti i prodotti pasquali del commercio equo e solidale tramite il sito www.ravafava.it , dove è possibile visionare il catalogo di Pasqua e scegliere tra le diverse proposte.

Si può poi procedere con gli ordini, si può pagare con Satispay, bancomat, carta di credito o in contanti alla consegna.

Chi preferisce può fare l’ordine di Pasqua telefonando allo 0141/321869 oppure inviando una email a altromercato@ravafava.it