Ordine Medici di Torino: “Gravi carenze di dispositivi di protezione negli ospedali, necessario tutelare medici e pazienti”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino

“Nelle ultime ore ci sono arrivate notizie di gravi carenze di dispositivi di protezione individuale in molti ospedali della Provincia di Torino, comprese le mascherine chirurgiche nei reparti a rischio.

Ribadiamo con forza che la tutela dei medici è in questo momento prioritaria. Proteggere gli operatori nell’esercizio del loro dovere è infatti necessario per proteggere la salute dei pazienti: ancor più da oggi, data la nuova disposizione regionale di non eseguire più i tamponi di routine ai sanitari asintomatici che hanno contatti stretti con pazienti affetti da Covid-19.

L’indicazione di ridurre drasticamente i tamponi ai medici con rischio medio di esposizione ci preoccupa notevolmente. Questi medici devono necessariamente essere protetti da dispositivi idonei perché potrebbero diventare essi stessi vettori dell’infezione.

Come Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino ribadiamo dunque la richiesta già formulata nei giorni scorsi di tutelare i medici, per tutelare i pazienti e garantire l’assistenza.”

