Opportunità di lavoro al Campeggio di Roccaverano nella settimana “Acqua e Sport”

Anche se non ci sarà la tradizionale giornata di presentazione, fervono i preparativi per l’organizzazione del Campeggio di Roccaverano. Non ci si può infatti fermare a cosa sta succedendo adesso: la mente deve volare oltre e pensare a quando, con lo sforzo di tutti, l’emergenza sarà superata.

Pensiamo dunque all’estate, un’estate divertente, anche al lavoro. Se poi il lavoro è al Campeggio di Roccaverano, cosa si vuole di più? E se per le altre settimane gli istruttori sono già stati confermati tra quelli che già hanno vissuto l’esperienza lavorativa da vicino, nelle precedenti edizioni, c’è ancora qualche posto per il 6° turno, in programma dal 19 al 25 luglio, per la settimana di “Acqua e Sport”, dedicata prioritariamente alla disciplina del nuoto. I ragazzi saranno suddivisi in gruppi a seconda del livello di preparazione e per quattro giorni andranno alla piscina di Vesime. C’è ancora spazio per lavorare in questa settimana, la ricerca è rivolta a giovani formati come animatori e istruttori di nuoto. Per chi fosse interessato a candidarsi, può inviare il proprio cv a campeggio@provincia.asti.it

Nel frattempo vi ricordiamo che coloro che desiderano iscriversi usufruendo dello sconto del 10% lo potranno fare a partire dalle ore 15 del giorno 15 marzo e fino alle ore 23.59 del giorno 18 marzo si può effettuare l’iscrizione online inviando esclusivamente una mail a: campeggio@provincia.asti.it indicando:

NOME E COGNOME del genitore – NOME E COGNOME del bambino – turno scelto – mail – cellulari dei genitori.

Ecco le settimane tra cui si può scegliere: