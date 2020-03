Olimpiadi di Tokyo 2020: ufficializzato il rinvio

“Il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, e il Primo Ministro del Giappone, Abe Shinzo, hanno tenuto una teleconferenza stamattina per discutere dell’ambiente in costante cambiamento in relazione a COVID-19 e ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il Presidente Bach e il Primo Ministro Abe hanno espresso la loro comune preoccupazione per la pandemia mondiale COVID-19 e per le conseguenze che sta comportando a livello mondiale, nonché per i conseguenti effetti legati alla preparazione degli atleti globali per i Giochi.” si legge così nella nota ufficiale del CONI.

Le Olimpiadi slitteranno entro l’estate 2021. La decisione riguarda anche alcuni atleti astigiani, che erano in lizza per ambire alla partecipazione. Per saperne di più clicca qui: Il Cio è d’accordo con il Giappone, le Olimpiadi di Tokyo spostate nel 2021