Nuova ordinanza dei ministri di Interno e Sanità: si può uscire dal Comune in cui ci si trova solo per lavoro o salute

Il divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova, è stato deciso dai ministeri dell’Interno e della Salute, che hanno appena emanato una apposita ordinanza (Per leggerla clicca QUI), valida da oggi, 22 marzo, fino a quando entrerà in vigore il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Questa ulteriore ordinanza va a rinforzare ancora di più i divieti già esistenti. Al momento, dunque, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di uscire dal Comune in cui si trova (non è più specificato “di residenza”), sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, se non per “comprovate esigenze lavorative”, motivi di salute oppure di assoluta urgenza. Questo si è reso necessario per contenere le continue fughe con i treni verso il Sud. L’ordinanza, inoltre, impedisce di muoversi a chi si fosse trasferito per il fine settimana da un Comune ad un altro, dato che non è più prevista tra le “motivazioni valide” la possibilità di tornare al proprio domicilio come prima.

Ordinanza Spostamenti Ministero Interno e Salute