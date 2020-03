Nizza: dopo il primo caso di contagio, il Sindaco annuncia l’intensificazione dei controlli

Giro di vite sui controlli a Nizza Monferrato. Dopo la notizia del primo caso di contagio sul territorio comunale, a cui si aggiungono tre persone in quarantena, il sindaco, Simone Nosenzo, annuncia l’intensificazione dei controlli sugli spostamenti, sia a piedi che in macchina: per tutti quelli che saranno “pizzicati” in circolazione senza le comprovate esigenze previste dalla legge scatterà la denuncia per inosservanza delle misure disposte dai decreti.

Pertanto, nella nota diramata dalla sede comunale, viene ancora una volta ribadito il monito a rimanere presso la propria abitazione e a limitare il più possibile gli spostamenti. Dal profilo Facebook del primo cittadino arriva anche l’invito rivolto a tutti a dimostrare senso civico e solidarietà con un atto concreto: «Ognuno di noi deve fare la spesa per il vicino, soprattutto se è anziano». «Poi – si legge nel post – voglio stimolare un ragionamento all’interno delle famiglie: sarà giunto il momento di mandare il più giovane a fare la spesa per tutto il nucleo famigliare?». Piccoli gesti che in un frangente simile possono valere moltissimo.

Nel frattempo si allunga sempre più la lista di attività, tra quelle che il decreto individua come servizi essenziali, che hanno dato la disponibilità nel comune di Nizza ad effettuare servizio a domicilio di consegna pasti, merci, medicinali e oggetti di prima necessità; è possibile trovare l’elenco completo con i relativi contatti sulla pagina Facebook “Nizza è”.