Nelle scuole astigiane in corso le operazioni di igienizzazione straordinaria

In attesa di capire quando riprenderanno le lezioni scolastiche in Piemonte, da ieri sono iniziate le operazioni di igienizzazione straordinarie in tutti gli edifici scolastici.

Questa mattina, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, in ogni provincia una scuola ha aperto le sue porte ai giornalisti per fare il punto della situazione: ad Asti è stata la Galileo Ferraris.

All’incontro con la stampa erano presenti il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 1 di Asti, Alessandra Longo, e il vicario dell’ambito territoriale di Asti e Alessandria, Matteo Gorgerino.

Da parte del dirigente scolastico è stato ribadito che le pulizie vengono sempre svolte rispettando le direttive, ma per l’occasione è stata fatta una riunione per ribadire quelle che erano le direttive inviate a tutte le scuole nei giorni scorsi e per definire le procedure da rispettare anche quando rientreranno gli studenti; il vicario dell’ambito territoriale ha confermato la disponibilità della task force della Regione per dare supporto a quelle scuole che avessero necessità di ogni tipo legata alle opere di igienizzazione straordinaria.

Per le scuole la Regione decide seguendo la scienza. Durante la visita effettuata stamattina nel Liceo classico D’Azeglio di Torino con l’assessore regionale all’Istruzione, il presidente della Regione ha voluto puntualizzare che la scienza è quella che sta ispirando ogni decisione, in quanto su temi come questi mai bisogna basarsi su sensazioni o improvvisazione. E la sospensione dell’attività didattica nelle scuole fino all’8 marzo era un provvedimento doveroso, in quanto si sta seguendo la linea di non avere allarme e di non abbassare la guardia.

Il presidente ha poi dichiarato che scuole igienizzate vuole dire scuole sicure e che questo intervento straordinario è volto anche a trasmettere senso di fiducia alle famiglie, che devono sapere che quando i figli torneranno a scuola torneranno nel luogo più sicuro che c’è.

Quanto alle future decisioni future, ha sottolineato che ci sarà un nuovo decreto del presidente del Consiglio, sulla base del quale si verificherà se sarà nuovamente opportuna una diversificazione sempre basata sulla scienza.

L’assessore all’Istruzione ha invece annunciato che la Regione sta lavorando per cercare di risolvere eventuali difficoltà che vengono segnalate, in modo che sulla didattica ci sia il minor disagio possibile.