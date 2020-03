Monforte, l’Ecosportello sarà inaugurato lunedì 16 marzo

Verrà inaugurato il 16 marzo 2020 alle ore 11.00 a Monforte il nuovo servizio Ecosportello: disponibile per tutte le esigenze legate ai servizi di igiene urbana.

Gli uffici dell’Ecosportello sono ubicati nei locali comunali in via Della Chiesa (a fianco sala del consiglio).

Che cos’è lo Ecosportello per il cittadino?

Il sindaco di Monforte Livio Genesio risponde: “È un punto di riferimento per tutti i cittadini, un luogo dove si può: trovare informazioni, avere risposte e risolvere dubbi . Il tutto in modo semplice, facile e veloce, rivolgendosi ad un solo ufficio e potendo avvalersi di personale qualificato e competente, in grado di assistere il cittadino per tutto ciò che riguarda i servizi offerti dal Comune per ciò che concerne il mondo dei rifiuti. Auspichiamo che, oltre al vademecum che abbiamo consegnato a ogni concittadino, affinché possa sapere come smaltire i propri rifiuti, questo servizio possa essere ancora più d’aiuto e risolvere dubbi e questioni”.

Per informazioni: 0172 1836701 e la mail ecosportello.monforte@strweb.biz

L’orario di apertura è previsto il Lunedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Ecosportello è un progetto che vede la collaborazione di più attori: il Comune di Monforte, Verde gufo, Coabser e Str.

Il vademecum consegnato ai cittadini per un corretto smaltimento del rifiuto:

• La raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà effettuata con un solo passaggio settimanale, ogni giovedì, a partire dal 19 marzo 2020.

• Il prelievo dei rifiuti organici sarà effettuato con un solo passaggio settimanale, ogni lunedì, a partire dal 16 marzo 2020.

• Si precisa che i sacchetti, i cassonetti carrellati dell’organico e i mastelli dell’RSU sono codificati ed assegnati ad ogni nucleo familiare ed ognuno dovrà pertanto utilizzarli in modo corretto e responsabile.

• I contenitori consegnati dovranno essere posizionati su suolo privato ed esposti solo la mattinata del giorno di raccolta entro le ore 8:00

Centri di raccolta

Il centro di raccolta più vicino è a Novello, Loc. Baricalino: lunedì 09:00-12:00, martedì 14:00-17:00, giovedì 10:30-12:30, sabato 09:00-12:00

Ricorda che puoi usare qualsiasi altro centro di raccolta. Consulta gli orari e gli indirizzi dei centri di raccolta su www.verdegufo.it

IL RIFIUTO NEL DETTAGLIO…

Pile

Batterie di telefoni • Batterie per elettrodomestici (pile) • Pile

> Raccolta domiciliare il 10/11/2020 (usa il contenitore arancione) • Contenitori ubicati in Piazza Mons. Dallorto e Piazza XX Settembre – Centro di raccolta

Oli alimentari

Olio da conserve • Olio da cucina • Olio di frittura • Olio vegetale esausto

> Centro di Raccolta – Contenitore in p.za Mons. Dallorto

Farmaci

Farmaci • Medicinali

> Contenitori ubicati in Piazza Mons. Dallorto e Piazza XX Settembre – Centro di raccolta

Abiti

Abiti in buono stato • Scarpe in buone condizioni • Zaini in buono stato

> Cassonetti in p.za Mons. Dallorto – Centro di raccolta

Toner

Cartucce per stampanti • Toner per stampa esauriti

> Centro di raccolta

Teli agricoli e contenitori per fitofarmaci

Nylon per serre ed agricoltura • Teli agricoli • Contenitori vuoti e bonificati di antiparassitari, chimici, pesticidi, fitofarmaci fitosanitari e agrofarmaci

> Centro di Raccolta

Altro

Piccoli e grandi elettrodomestici + tutti i materiali che non puoi gestire con le raccolte domiciliari o stradali

> Centro di Raccolta