Monforte d’Alba, Fondazione Bottari Lattes chiusa al pubblico fino al 3 aprile

Nel rispetto del DPCM 8 marzo e delle misure per il contenimento del contagio da Covid19, siamo spiacenti di informarvi che la sede della Fondazione Bottari Lattes (via Marconi 16, Monforte), la Biblioteca Pinacoteca “Mario Lattes” (via Garibaldi 16, Monforte d’Alba) e lo Spazio Don Chisciotte (via Della Rocca 37b, Torino), rimarranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile.

Gli appuntamenti culturali rivolti al pubblico sono al momento sospesi. La mostra “Biblioteca di Mario Lattes” al Polo del ‘900 di Torino, che era stata prorogata fino al 15 marzo, è chiusa.

Provvederemo a comunicare la riapertura delle sedi e del calendario di attività sul sito web e i canali social.

Lo staff della Fondazione intanto continua a lavorare con l’entusiasmo di sempre a progetti culturali e iniziative legate alla lettura e all’arte, in particolare:

– Il progetto europeo ETI: http://www.fondazionebottarilattes.it/progetto-eti/

Si rivolge ad artisti di ogni forma espressiva (arte figurativa, musica, scrittura, video arte, ecc.), a cui si chiede di proporre un progetto di riformulazione istituzionale che sperimenti l’accesso alla Fondazione Bottari Lattes da parte di nuovi pubblici.

– Il Premio Lattes Grinzane: http://www.fondazionebottarilattes.it/premio-lattes-grinzane-2020/

Giunto alla X edizione, proclamerà a fine aprile i finalisti del Premio e il vincitore del Premio Speciale della Giuria

– Il nuovo premio Mario Lattes per la Traduzione: http://www.fondazionebottarilattes.it/premio-biennale-mario-lattes-per-la-traduzione/

Dedicato nella sua prima edizione alla letteratura contemporanea in lingua araba, prevede la cerimonia di premiazione dei traduttori sabato 20 giugno 2020 al Castello di Perno

Ci scusiamo per il disagio e confidiamo che visitatori lettori riprenderanno a frequentare i nostri spazi e a seguire i nostri appuntamenti quando la situazione di emergenza sarà rientrata.

Intanto ci potete trovare qui: 333.8685149

Per la segreteria di presidenza e direzione e per ufficio amministrazione : segreteria@fondazionebottarilattes.it

Per i progetti: eventi@fondazionebottarilattes.it

Per ufficio scuole: organizzazione@fondazionebottarilattes.it

Per archivio e biblioteca: archiviobiblioteca@fondazionebottarilattes.it

Per mostre: segreteria@spaziodonchisciotte.it

Per ufficio stampa: pao.galletto@gmail.com, galletto@fondazionebottarilattes.it, barberi@fondazionebottarilattes.it