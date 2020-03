Moncalvo: “Alla Casa di Riposo Gavello rispettati i protocolli di sicurezza a tutela degli ospiti e del personale”

Martedì scorso, 17 marzo, il Comune di Moncalvo sulla propria pagina facebook comunicava di essere venuto a conoscenza di due casi positivi al coronavirus sul territorio comunale.

Nonostante le rassicurazioni del comune stesso “I soggetti con cui sono entrate in contatto si trovano ora in isolamento domiciliare.

La situazione è costantemente monitorata e sotto controllo” e l’invito a mantenere la privacy per chi conoscesse le due persone, oltre a quello di continuare ad applicare “scrupolosamente le misure e i comportamenti di sicurezza“, in paese e sui social network si sono moltiplicate sia le richieste di conoscere di chi si trattasse per sapere se si era entrati in contatto, sia le voci sull’identità delle due persone risultate positive.

Dopo gli interventi di alcuni componenti della giunta, a rassicurare e a ribadire che tutte le procedure previste in questi casi sono state eseguite è stato emesso un comunicato da parte della Casa di Riposo Gavello. “Con riferimento a quanto dichiarato dal Sindaco di Moncalvo con il comunicato del 17.03.2020, l’amministrazione della Casa di Accoglienza Gavello informa la popolazione moncalvese che uno dei pazienti ricoverati per Covid 19 era un ospite della struttura. La Casa di Riposo ha immediatamente implementato, in concerto con il Comune ed il SISP di Alessandria, i protocolli di sicurezza a tutela degli ospiti e del personale” si legge nella nota.

“L’amministrazione vuole rassicurare tutti i parenti, che già da tempo non hanno più accesso alla struttura a causa delle disposizioni ministeriali” prosegue il comunicato che chiude tranquillizzando “che gli altri ospiti stanno bene e sono regolarmente seguiti e curati, in quanto l’assistenza tutelare ed infermieristica è comunque garantita, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.”