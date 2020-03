Mollificio Astigiano: “L’8 marzo vorrei che fosse…..”

Riceviamo e pubblichiamo.

Il mio desiderio per l’ 8 marzo è questo:

vorrei fosse una giornata di impegno concreto dedicato ad ascoltare, comprendere e aiutare noi donne con i nostri sogni mai confessati, le fragilità celate, i pregiudizi quotidiani, le profonde delusioni nascoste, le paure superate in silenzio da sole con le nostre sole forze.

E avere la possibilità di essere “donne come siamo noi” fino in fondo:

🌀indipendenti emotivamente e mentalmente senza alcun tentativo di controllo

🌀coraggiose e impavide senza dover scegliere tra famiglia e lavoro

🌀controcorrente e “scomode” senza timore di pregiudizi

🌀capaci di ritagliarsi tempo per se stesse senza sensi di colpa o ricatti emotivi

🌀realizzate di aver scelto il benessere della famiglia rispetto a dispetto della carriera personale

🌀fiere dei nostri successi lavorativi senza l’angoscia dell’invidia del partner

🌀orgogliose delle nostre imperfezioni e del nostro incedere incerto sui tacchi vertiginosi

🌀soddisfatte di mostrarci come siamo veramente senza ansia di giudizio alcuno

Ma soprattutto coscienti che, se prendessimo coraggio e superassimo la paura di ritrovarci sole, saremmo capaci di fare qualunque cosa.

Per quanto riguarda sentirci intelligenti, ironiche, audaci, organizzate, capaci, carine, affascinanti, sexy, autoritarie, inflessibili, … mi sa che ci vorrebbero tutti i santi del calendario in aiuto! 😇😅🥰

Buona Festa delle Donne !

Le Pink Ladies del Mollificio Astigiano