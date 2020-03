Millegocce Onlus, attiva raccolta fondi a favore dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti

L’associazione Millegocce onlus di Asti, attiva in Kenya in un piccolo progetto umanitario a favore dei Bambini. disabili di Tuuru, intende questa volta manifestare il proprio affetto e la gratitudine verso i Medici e gli Infermieri che si stanno tanto prodigando in questo durissimo momento. Invita quindi ad aderire alla raccolta fondi a favore dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Per chi desidera partecipare : Millegocce onlus- Conto presso Banca di Asti ag 13 IBAN IT10L0608510322000000023404

Info 333 6736534- cascalaterra@libero.it A tutti i benefattori sarà rendicontato l’esito della iniziativa.