La primavera è arrivata ufficialmente da due giorni, dopo le temperature miti che ci hanno comunque accompagnato durante un inverno atipico.

Ma le previsioni di Arpa Piemonte e il vento che sta spazzando da qualche ora la provincia di Asti fanno cambiare rotta.

“La progressiva discesa di un nucleo di aria fredda continentale verso l’arco alpino orientale, causa un peggioramento del tempo nella giornata odierna con precipitazioni sparse sulle zone montane e pedemontane. L’aria fredda in arrivo dalla Russia porterà un brusco calo dello zero termico e delle temperature diurne determinando anche una intensificazione dei venti freddi da est in particolare tra questa notte e nella mattina quando un po’ di nevischio farà capolino a quote collinari e nei fondovalle alpini. Lunedì pomeriggio e martedì cieli più soleggiati ma ma sempre con annuvolamenti consistenti sui rilievi alpini dove potranno esserci deboli nevicate fino a fondovalle. In generale clima quasi invernale almeno fino a giovedì, con temperature massime in pianura attorno ai 10°C.” è quanto prevede il bollettino Arpa Piemonte per oggi, lunedì 23 marzo.

Anche le temperature minime sono in discesa: per i prossimi giorni la colonnina di mercurio scenderà anche sotto lo zero.

Nuvolosità

Al mattino cielo nuvoloso sulle pianure con schiarite sempre più ampie fino a cielo poco o parzialmente nuvoloso ovunque nel pomeriggio.

Vuoi conoscere il meteo dei prossimi giorni?

Su Atnews.it puoi trovare le previsioni di 3BMeteo, suddivise per ogni Comune della provincia di Asti e di Cuneo, per la giornata in corso e i cinque giorni successivi.

Per consultare le previsioni clicca QUI.