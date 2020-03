E’ in arrivo una perturbazione che, nella giornata di domani lunedì 2 marzo, porterà la pioggia nell’Astigiano e qualche possibile nevicata sopra ai 500 metri nel sud Astigiano.

E’ quanto riportato dal bollettino meteo emesso dall’Arpa Piemonte oggi pomeriggio: “E’ in fase di avvicinamento all’arco alpino una saccatura nordatlantica che formerà un minimo al livello del mare sul golfo Ligure nel pomeriggio di domani, causando un peggioramento del tempo sul territorio piemontese, più marcato sul basso Piemonte ove sono previste nevicate e quote collinari. Martedì allontanamento verso sudest della saccatura determinerà un rasserenamento del cielo ed un’intensificazione dei venti, destinata a persistere fino alla mattinata di Mercoledì.

Per quanto riguarda le precipitazioni il bollettino Arpa prevede “inizialmente limitate alle Alpi occidentali, in estensione al resto della regione nel corso della mattinata ed intensificazione con picchi localmente forti sul Piemonte meridionale ed orientale. In tarda serata attenuazione dei fenomeni a partire dal settore occidentale. Quota neve sui 400-500 m sul basso Piemonte, sui 600-700 m sul settore settentrionale.”

Sull’astigiano le precipitazioni sono previste tra debole e moderate.

