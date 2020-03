Sarà un inizio di settimana segnato dal maltempo nell’Astigiano e in tutto il Piemonte.

Nuovo ribasso delle temperature, pioggia e anche possibili nevicate segneranno le giornate di lunedì 30 e martedì 31 marzo, mentre mercoledì 1° aprile torna il sole; previsto anche un sensibile calo delle temperature che dalla massima di 20° gradi registrata oggi ad Asti potrebbero scendere ai 9° gradi di massima nella giornata di martedì: è quanto previsto dal bollettino meteo dell’Arpa Piemonte diramato oggi pomeriggio che riportava: “La discesa di una saccatura polare dalla Scandinavia verso sud causa un peggioramento del tempo sul Piemonte con precipitazioni diffuse, più intense nella mattinata di domani quando dalla saccatura si isolerà un minimo sul Golfo di Biscaglia. I settori più interessati saranno le zone a nord del Po con valori anche forti, altrove deboli. Da domani pomeriggio l’allontanamento del minimo verso ovest favorirà un’attenuazione dei fenomeni, residui fino a martedì mattina. Il contemporaneo ingresso della bassa pressione polare sul Nord Est italiano causerà un progressivo abbassamento della quota neve fino a circa 700 m nella giornata di lunedì, sui 400 m martedì. Martedì pomeriggio correnti più asciutte favoriranno l’esaurimento delle precipitazioni e cielo soleggiato nella giornata di mercoledì.”

bollettino_meteotestuale 29032020

Come riportato dal bollettino Arpa Piemonte “nella giornata di lunedì le precipitazioni saranno al mattino deboli e diffuse su tutti i settori, moderate sulle zone a nord del Po con picchi forti sulla fascia pedemontana nordoccidentale; nel pomeriggio è previsto una generale attenuazione dei fenomeni con valori mediamente deboli. Quota neve in ulteriore calo sui 1000 m a fine mattinata e fino a 600-700m a finegiornata.

Nella giornata di martedì le precipitazioni sono previste al primo mattino, deboli e in rapido esaurimento; la quota neve in temporaneo ulteriore calo fino a 300-400 m nelle prime ore del giorno, in successivo leggero rialzo fino ai 500-600 m.”

Di seguito il bollettino di vigilanza meteorologica per la giornata di lunedì 30 e martedì 31 marzo.

bollettino_vigilanza