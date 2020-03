Messori Ioli al personale sanitario dell’Ospedale di Asti: “Grazie per quello che fate e guardate con fiducia al futuro” (Video)

“Stiamo vivendo probabilmente un’emergenza che lascerà una traccia nella nostra storia, a livello umano, sociale, economico.” – comincia così il video messaggio del Commissario dell’Asl di Asti Giovanni Messori Ioli, con cui si rivolge al personale sanitario impegnato a combattere ogni giorno contro il Coronavirus Covid19.

“Volevo dirvi innanzi tutto ‘grazie di cuore’, grazie per quello che state facendo ogni giorno, grazie per la vostra presenza, per il vostro impegno e complimenti per l’attaccamento al lavoro e per il coraggio. Non è banale stare in prima linea in questi giorni, anzi, qualcuno ci dice che siamo eroi, che siete eroi, quindi complimenti sinceri. – prosegue il commissario – Sono giorni cruciali questi, sono i giorni più critici del picco epidemico, gli ospedali sono congestionati, le rianimazioni sono piene, ma è in questi momenti che ognuno di noi fa la differenza, da un valore aggiunto speciale. Ognuno di noi ha un impatto diretto sulla diffusione del virus, quindi vi prego di fare attenzione, anche ai comportamenti più banali, alla distanza dalle persone anche quando prendere un caffè per i pochi secondi che al giorno avete liberi con i colleghi, attenzione all’igiene delle mani quando uscite.

Dal punto di vista dell’Asl, sottolinea come l’azienda sia impegnata “a garantirvi continuamente i dispositivi di protezione più adatti, abbiamo difficoltà di approvigionamento, di disponibilità nelle consegne, problemi nella logistica, non ve lo nascondo, però ci impegnamo al 110%.” .

Non solo dpi, con mascherine e tute e quanto necessario. “Anche a livello impiantistico abbiamo fatto delle grosse migliorie adattando i reparti COVID grazie all’impegno di Andrea Fiorillo e della dott.ssa Ferraris che sono preziosi e continuano a trovare soluzioni per garantirvi la massima sicurezza.” – specifica ringraziando.

Dal messaggio arriva anche la buona notizia che è stata attivata un’apparecchiatura per l’esecuzione di tamponi rapidi che, tra oggi e domani, al massimo lunedì, dovrebbe essere già operativa al fine di fare tamponi non solo ai pazienti ma anche ai dipendenti.

Dopo questo importante annuncio, Messori Ioli si rivolge anche a chi, tra il personale sanitario, è attualmente a casa, per malattie brevi o problemi nella gestione dei familiari. L’invito è a tornare il prima possibile a lavorare, per non mettere i colleghi e l’organizzazione tutta in difficoltà con turni più pesanti e per poter fare se stessi anche tamponi. E annuncia: “Ci saranno sicuramente dei riconoscimenti e dei premi per tutti quelli che dimostrano di lavorare seriamente per l’azienda, di essere flessibili, collaborativi, e di capire che è un momento di emergenza assoluto.”

Un passaggio del discorso è rivolto anche ai risvolti psicologici della situazione.

“Voi siete a contatto con la morte continuamente, con le angosce dei familiari, dei pazienti” ma anche non mancano “momenti positivi e commoventi, con pazienti che guariscono, familiari che ringraziano e vi saranno riconoscenti per tutta la vita. Questi sono i motivi per cui avete scelto, con il cuore, la vostra professione. Non abbattetevi in questo momento di crisi, prendetelo come momento di riflessione profonda guardando con fiducia al futuro.”