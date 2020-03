Maurizio Rasero: “Ultimo contatto con Cirio a febbraio, a disposizione dell’Asl per il tampone

“Sono a disposizione dell’ ASL per qualsiasi eventuale accertamento sanitario, dopo essere entrato in contatto con il presidente della Regione Alberto Cirio risultato questa mattina positivo al coronavirus”.

Lo fa sapere il sindaco di Asti Maurizio Rasero affermando che non appena venuto a conoscenza della positività del presidente della Regione ha allertato la locale ASL, comunicando l’ultimo contatto avuto con il presidente Cirio ( risalente alla riunione coi prefetti svoltasi il 26 febbraio scorso a Torino per gestire la situazione degli anziani bloccati nell’ hotel di Alassio). Da quanto si apprende al momento l’ASL non ha ritenuto di procedere al tampone.