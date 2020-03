Maurizio Rasero: “La situazione dei contagi ad Asti non è cambiata rispetto ai giorni scorsi”

“La situazione ad Asti è sotto controllo. Su questo voglio rassicurare tutti i miei concittadini”.

Ha la voce stanca il sindaco Maurizio Rasero, la voce di chi ha seguito una giornata di incontri convulsi con tutte le autorità del territorio.

Con lui facciamo il punto della situazione dopo questa prima giornata di entrata in vigore del decreto che ha stabilito un giro di vite al fine di contrastare l’epidemia da Covid-19.

“La notizia più importante è quella che da alcuni giorni la situazione dei contagi sul nostro territorio si è stabilizzata. Tutti i casi positivi sono riconducibili al focolaio di Alassio e non abbiamo ceppi autoctoni. In questo momento il nostro ospedale non soffre di alcuna criticità, anzi si sta prendendo carico di alcuni pazienti provenienti anche da Alessandria.

“La criticità maggiore in questo momento – prosegue Rasero – è quella di interpretare e dare adito correttamente alle disposizioni previste nel decreto: dal punto di vista sanitario non posso che confermare sul fatto che la situazione non sia diversa rispetto ai giorni scorsi”.