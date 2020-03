Maurizio Rasero: “Il decreto non uscirà questa notte, non fate follie per rientrare ad Asti se siete fuori”

Dopo gli interventi di Alberto Cirio e di Marco Gabusi (clicca QUI), ecco anche quello del sindaco di Asti, Maurizio Rasero che, come annunciato nel suo video sfogo (clicca QUI) ha aggiornato lo stato delle cose con un post e un video su facebook.

“Aggiornamento. Il DCPM non uscirà questa notte in quanto le regioni hanno chiesto di apportare modifiche. Si poteva quindi evitare di provocare il caos di alcune ore fa. Domani torneremo ad incontrarci e, appena possibile, vi darò ulteriori dettagli. Mi preme però di suggerire, ai tanti cittadini che mi hanno chiesto se devono immediatamente tornare dal mare o dalla montagna per non rimanere “chiusi fuori”, di non fare follie nella notte e di attendere le prossime ore. Al momento non ci sono nuove restrizioni e non sappiamo ancora quello che prevederanno nel momento in cui il documento definitivo sarà approvato” è quanto scrive Rasero su facebook.