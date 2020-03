Mariangela Cotto: “Nessuno ad Asti viene lasciato solo, soprattutto ora”

Nessuno deve essere lasciato solo. Una regola che vale sempre ma soprattutto in questi giorni drammatici. E’ questo l’imperativo categorico che anima il settore dei servii sociali del Comune di Asti, che sta provvedendo a andare incontro alle difficoltà riscontrate tra le persone più fragili.

“Posso dire con sicurezza e una punta di orgoglio che la situazione ad Asti è sotto controllo – afferma l’assessore al sociale Mariangela Cotto – questo grazie agli sforzi immensi messi in atto da tutto il settore dei servizi sociali del Comune e da tutta la rete del terzo settore, del volontariato e delle associazioni di solidarietà che stanno cooperando in maniera magnifica durante questa emergenza”.

Grazie al supporto del servizio mensa del Comune, si è provveduto a fornire i pasti caldi direttamente nel dormitorio e ad aprire la struttura per tutte le 24h. Un servizio in grado di fornire protezione agli utenti e alla cittadinanza perché evita occasioni di contagio.

Mentre la mensa sociale di Corso Genova fornisce pranzi “al sacco”per evitare sovraffollamenti, è essenziale il monitoraggio domiciliare per gli anziani soli e gli utenti dei centri diurni, che sono stati chiusi per via precauzionale.

“Fin da subito abbiamo preso in carico i quarantenati di Alassio, provvedendo a farci carico delle loro incombenze quotidiane come la spesa. Credo. come riconosciuto da più parti, che il modello Asti stia funzionando – conclude l’Assessore – è il momento in cui non mollare. L’Amministrazione c’è ma i cittadini devono fare la loro parte”.

Alessandro Franco