Marcello Coppo: “Dal Governo ai Comuni soldi già dovuti, alle partite iva solo rinvii”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Asti

“Il presidente del Consiglio ha fatto credere agli italiani di aver ricoperto i Comuni di miliardi di euro ma è una bugia colossale: i 4,3 miliardi annunciati ieri sera non sono altro che la liquidazione anticipata del Fondo di solidarietà comunale. Una cosa già fatta a marzo 2019, senza emergenza coronavirus. Nessun intervento straordinario: parliamo di soldi già dovuti, già presenti nei bilanci comunali e impegnati dai sindaci. Un irresponsabile gioco delle tre carte fatto sulla pelle di chi è in prima linea per dare risposte ai cittadini.

I circa 400mila€ che arriveranno extra al Comune di Asti e le altre briciole agli altri comuni si spiegano da sè: neanche 6€ ad abitante. Ecco la considerazione dell’emergenza.

Per il reddito di cittadinanza hanno stanziato molto di più, per le partite iva solo rinvii e la possibilità di ulteriori due anni per gli accertamenti fiscali.

Senza parole!”

Marcello Coppo