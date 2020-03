Marcello Coppo: “Chi critica le scelte sul campo nomadi non ha fatto nulla per 30 anni”

“Le opposizioni vanno all’attacco del campo nomadi, ma forse non si ricordano che quando erano all’amministrazione nulla hanno fatto per risolvere la situazione e per cercare di ripristinare la legalità nell’area”.

Non ci sta il vice sindaco Marcello Coppo a fare da capro espiatorio alle polemiche arrivate sia dal PD che dal Movimento 5 Stelle in seguito alla decisione dell’amministrazione di concedere un contributo a chi lascerà il campo di via Guerra.

“Questa Amministrazione ha deciso di chiudere il campo nomadi una volta per tutte: ovviamente dopo 30 anni di inattività non è che si può risolvere il problema in un giorno e mezzo – continua il vicesindaco – per risolvere il problema abbiamo preso spunto da quanto fatto a Pisa, dove anche quel caso sono stati proposti i contributi economici”.

“Ricordo alle opposizioni – conclude – che grazie alla decisione di far pagare le utenze stiamo risparmiando più di 150mila euro l’anno. Ora ci siamo mossi con la prefettura per cercare di individuare le persone che hanno dato vita ai roghi, inoltre chiediamo un presidio fisso al campo per controllare chi entra e chi esce dall’area”.

Per il video di Marcello Coppo su facebook clicca su —>>> https://www.facebook.com/280123322081930/posts/2860425324051704/