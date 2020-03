Mabel Bosca incoronata miglior Barbera d’Asti al Mundus Vini 2020

Doppietta straordinaria dei vini da invecchiamento Bosca al Mundus Vini 2020. La Barbera d’Asti Superiore Mabel conquista la medaglia d’oro e il titolo di Best of Show, premio che la decreta migliore Barbera d’Asti in concorso. Un primato che colloca l’etichetta fra le bottiglie top del vino simbolo del Piemonte. Insieme alla Mabel sul podio anche il Barolo DOCG Luigi Bosca che ha ottenuto la Silver Medal, inserendo il barolo Bosca nella rosa delle etichette che hanno superato gli 85/100 di valutazione.

La cantina Bosca, storica azienda canellese situata nel cuore del sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, ha raggiunto così uno dei traguardi più ambiti del prestigioso concorso vinicolo, giunto quest’anno alla 26° edizione e annoverato fra i più importanti al mondo fin dagli esordi. Negli ultimi anni l’azienda, leader internazionale nella produzione di spumanti, ha raggiunto riconoscimenti eccellenti nei più autorevoli concorsi internazionali, sia con le bollicine, che con i fine wines prodotti da nebbiolo e barbera, i vitigni più nobili della tradizione piemontese.

Sulla scia di questi successi Pia e Polina Bosca, che insieme al fratello Gigi rappresentano la sesta generazione della famiglia alla guida dell’azienda, hanno deciso di proporre la Mabel, vino raffinato e di altissima qualità, nel formato magnum da 1,5 e 3 litri in cui i rossi da invecchiamento danno il meglio di sé. “Anche la Mabel, come la linea di spumanti Bosca, esprime al massimo l’anima della nostra azienda, da sempre tesa alla ricerca di nuove sfide. Il Piemonte del vino si è imposto in tutto il mondo con Barolo e Barbaresco, lasciando spesso in secondo piano il resto del patrimonio vitivinicolo della nostra Regione di cui la barbera ne è forse l’emblema: un vino vivace, robusto e pronto per la vendita già dopo un anno ma che, se lasciato affinare, è in grado di raggiungere livelli di complessità e capacità di evoluzione sorprendenti. Esplorare le potenzialità di ogni prodotto, valorizzandone al massimo le caratteristiche: questo è il modo con cui vogliamo mostrare al mondo il valore del nostro territorio” racconta Pia Bosca, CEO dell’azienda.