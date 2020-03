Lutto ad Asti per l’improvvisa scomparsa di Marco Austa

In un periodo già così difficile, nel mondo del podismo astigiano si piange la prematura scomparsa di Marco Austa, noto dentista e podista, già tesserato per l’asd Gate Cral Inps, che se n’è andata nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 marzo.

“Non era più tesserato da qualche anno, ma era un caro amico”, è il commento nella sua ultima società. Alla diffusione della notizia si è creato grande sgomento nel mondo dell’atletica astigiana ma non solo. Marco, classe 65, residente ad Isola d’Asti, “si è accasciato al termine di una corsetta e non si è più ripreso, colpito da un infarto che non gli ha dato scampo”, raccontano i suoi amici.

