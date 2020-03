Lunghe code davanti ai supermercati astigiani

Anche ad Asti nella giornata di oggi incominciano a registrarsi code abbastanza consistenti davanti agli ingressi dei principali supermercati e ipermercati della città.

Effetto, probabilmente, delle misure restrittive messe in campo dal Governo e dalla Regione per limitare gli accessi alla spesa. Molte persone infatti affollano i punti vendita per la paura di una scarsità di approvvigionamenti. Paura ovviamente infondata.

Ad Asti molti supermercati hanno optato per un orario di apertura ridotto, con chiusura alle ore 19 in settimana e alle ore 15 la domenica, mentre alcuni hanno deciso di chiudere la domenica.