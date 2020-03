Luci spente e monumenti al buio: anche Asti aderisce a M’illumino di meno

Anche quest’anno la Città di Asti aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, la Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata dal programma radiofonico Caterpillar di Radio 2, fissata per venerdì prossimo, 6 marzo.

Questa edizione è dedicata ad incrementare la dotazione cittadina di alberi, piante e verde in generale al fine di promuovere sia la cultura della sostenibilità ambientale sia la necessità di adattamento ai cambiamenti climatici in atto.

In considerazione del fatto che tale iniziativa precede l’8 marzo, la Festa della Donna, Caterpillar quest’anno si prefigge, infine, di far arrivare il messaggio di M’Illumino di Meno a due figure femminili che in questo momento rappresentano a livello globale l’impegno per la salvaguardia del pianeta: Greta Thunberg e Jane Fonda.

Le buone azioni proposte quest’anno e che possono essere d’ispirazione, sono:

1. spegnere le luci quando non servono;

2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici;

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria;

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola;

5. abbassare la temperatura ambiente, anziché aprire le finestre;

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria;

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne;

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni;

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;

10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città;

11. piantare un albero in giardino o una pianta in vaso su balconi e davanzali

L’Amministrazione Comunale, parteciperà all’evento, spegnendo le luci degli uffici comunali per un’ora, dalle 10 alle 11 e l’illuminazione di alcuni monumenti e palazzi cittadini (Palazzo Civico, fari alti di P.zza San Secondo, Torre Rossa di P.zza Santa Caterina) dalle 20.30 alle 21.30.

L’Amministrazione invita, inoltre, i cittadini, negozi ed attività a spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili, nello stesso orario (dalle 10 alle 11) e raccomanda di adottare le buone azioni indicate per il rispetto dell’ambiente.

“Questa Amministrazione – sostengono il sindaco Maurizio e l’assessore Renato Berzano – intende sensibilizzare la cittadinanza sui positivi effetti che una maggiore attenzione verso una riduzione degli sprechi energetici può generare per il nostro vivere quotidiano. Possiamo dare un aiuto importante all’ambiente, senza stravolgere in modo consistente le nostre abitudini. Tale atteggiamento positivo, va poi ribaltato anche in altri settori del nostro vivere quotidiano, incentivando e sensibilizzando contro gli sprechi alimentari. Sempre e solo con l’aiuto e l’impegno di tutti, ognuno nel proprio piccolo, possiamo ottenere risultati importanti”.