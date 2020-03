L’iniziativa di Libera in occasione del 21 marzo: “Un nome, un fiore in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”

Il 21 marzo 2020 ricorre la XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Libera Contro le Mafie propone un’iniziativa da fare rigorosamente da casa, in rispetto all’ordinanza per limitare il diffondersi dell’epidemia di coronavirus, che di seguito riportiamo:

In questi giorni di emergenza è fondamentale rimanere a casa. Ma la memoria non si ferma come non si ferma il ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. Quest’anno il 21 marzo sarà social per far sentire la nostra vicinanza a tutti i familiari delle vittime innocenti delle mafie.

Durante la XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno, sabato 21 marzo a partire dalle ore 9, ti chiediamo di fare poche semplici cose:

scegli sul sito VIVI (https://vivi.libera.it/) il nome di una vittima innocente delle mafie.

Scrivi il suo nome su un foglio, realizza un fiore.

Fatti un selfie con il fiore e il foglio in mano.

Immagina la foto come immagine profilo su Facebook e aggiungi la cornice che abbiamo realizzato per la giornata (clicca QUI)