L’impegno di Gaia al tempo del COVID-19 per garantire la gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è un servizio pubblico essenziale che non può venire meno anche nelle situazioni più critiche. GAIA per garantire il servizio sta reagendo con una serie di iniziative organizzative, mantenendo ai massimi livelli la tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Adeguando la struttura informatica è stato attivato da subito lo smart-working per gli impiegati che, a partire dai soggetti più esposti e dai pendolari, fin dalle prime restrizioni hanno potuto rimanere a casa garantendo la continuità lavorativa.

Nei luoghi di lavoro sono state adottate le precauzioni di distanza, forniti i disinfettanti per le mani e per le attrezzature, disposta la distribuzione di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) legati ai nuovi rischi emersi, insieme ad altre misure confluite in un Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Le mascherine che abitualmente GAIA fornisce ai lavoratori che selezionano i materiali della raccolta differenziata sono le stesse che oggi servono agli operatori sanitari in prima linea e così, ascoltando l’appello diramato in questi giorni, la società ha deciso di donare 60 di queste mascherine categoria FFP3 all’ASL di Asti, consegnate ieri direttamente al dott. Ivaldi.

È stato definito un “Piano per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus” con misure in caso di indisponibilità di personale, come la chiusura delle Ecostazioni con gli addetti indirizzati all’attività del polo di Valterza, o le modifiche all’organizzazione dei turni di lavoro per tutelare i soggetti più a rischio.

Sono state diramate numerose comunicazioni per aggiornare i dipendenti sulla situazione e sulle disposizioni da adottare; informative per clienti/fornitori/trasportatori in modo da evitare comportamenti potenzialmente pericolosi da parte di chi entra negli impianti di GAIA (le aziende di raccolta rifiuti, trasportatori, lavoratori di ditte esterne…).

“Stiamo facendo tutto il possibile con azioni concordate, frutto dell’abitudine al dialogo tra le parti” sottolinea il Direttore Generale di GAIA Ing. Flaviano Fracaro, “abbiamo istituito un gruppo di Coordinamento in cui personalmente mi confronto con il Responsabile della Sicurezza, il responsabile del personale, le rappresentanze dei lavoratori, il medico competente al fine di avere la situazione sotto controllo e poter intervenire tempestivamente nelle situazioni critiche che, per tanto si cerchi di prevenirle, possono sempre presentarsi. Ho inviato” prosegue il Direttore di GAIA “una lettera ai dipendenti per ringraziarli della disponibilità ed elasticità dimostrate nell’adeguarsi alle nuove esigenze. La tradizionale attenzione per gli aspetti di sicurezza sui luoghi di lavoro per cui GAIA è certificata fin dal 2009 ISO45001 (ex OHSAS18001), in questa situazione è un valore aggiunto che ci aiuta ad affrontare l’emergenza”.

GAIA ha anche stipulato una nuova assicurazione per i propri dipendenti che, nel malaugurato caso di contagio, potranno beneficiare di indennizzi in caso di ricovero, per la convalescenza o per l’assistenza post ricovero causato da infezione da COVID19 al fine di gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare. “Chiediamo flessibilità ai lavoratori ma vogliamo tutelarli il più possibile” aggiunge il presidente di GAIA, Ing. Luigi Visconti, “in questa circostanza voglio ringraziare in modo caloroso tutti i dipendenti per la disponibilità e il grande senso di responsabilità che stanno dimostrando a tutti i livelli, consapevoli dell’importanza del nostro lavoro quotidiano e della professionalità necessaria per affrontare le situazioni critiche come questa”.