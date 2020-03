L’impegno della Croce Verde di Asti per l’emergenza da Covid-19

Come già avvenuto in precedenti situazioni di emergenza o calamità, la Croce Verde di Asti è in questi giorni attivamente impegnata nelle operazioni di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il suo personale, sia volontario sia dipendente, è occupato nelle ordinarie attività di trasporto ed emergenza, riorganizzate con nuove procedure.

Oltre ad aver dotato il suo personale con idonei dispositivi di protezione, la Pubblica Assistenza astigiana si è dotata di un’apposita macchina sanificatrice da utilizzare al termine di ogni intervento di emergenza con l’obiettivo di ripristinare l’igiene all’interno dell’ambulanza utilizzata, a tutela della salute di soccorritori, personale sanitario e pazienti.

Per rispondere alle esigenze dell’emergenza epidemiologica, è stata anche attivata un’autoambulanza per il biocontenimento, da utilizzare esclusivamente per il trasporto di pazienti infetti o con alte probabilità di esserlo.

Nel cortile della sede di corso Genova, come ulteriore provvedimento per la tutela del personale, è stata invece allestita una tenda per la decontaminazione. Messa a disposizione dalla ditta Rasero Tende di Asti, viene utilizzata, al termine di ciascun intervento a rischio, per la sanificazione dal personale con l’utilizzo di idonee strumentazioni.

A sostegno dell’impegno, non soltanto economico, della Croce Verde sono finora intervenute anche altre realtà astigiane. L’associazione “J’amis d’la Pera” ha già avviato una raccolta fondi che vede tra i promotori anche il gruppo “Dalla parte degli astigiani”; un’altra raccolta è stata indetta dai dipendenti della Astidental e un contributo è stato deliberato dall’associazione Astigiani, utilizzando i ricavi del Bagna Cauda Day 2019. E’ stato importante anche il sostegno del coordinamento provinciale della Protezione Civile che ha messo a disposizione le strumentazioni utilizzate per l’allestimento della tenda di decontaminazione.

Questi importanti gesti di solidarietà mettono in evidenza la vicinanza reciproca tra la cittadinanza astigiana e la Croce Verde che le è instancabilmente vicina, fin dal 1909, anno della sua fondazione.

Nella foto, la tenda per la decontaminazione allestita nella sede della Croce Verde di Asti