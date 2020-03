Limitazioni per la provincia di Asti, la furia del sindaco Maurizio Rasero (video)

Furioso il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, non appena è venuto a conoscenza della notizia delle limitazioni che sarebbero previste nel nuovo decreto di cui da qualche ora gira una bozza.

Sul suo profilo facebook ha postato un video preceduto da queste parole: “SENZA PAROLE! Apprendere dalla tv che ti stanno per cadere addosso decisioni così importante ti fa venire voglia di ….. IL documento che gira è una bozza , stiamo cercando di capire quanto reale e quali ricadute avrebbe nel caso lo fosse. Ho chiesto al prefetto che convochi subito un tavolo . Ora mi vesto e vado in prefettura per seguire la cosa. Appena avrò notizie certe ve le farò sapere.”