L’emergenza Coronavirus non blocca la macchina organizzativa per l’Adunata nazionale degli Alpini

“Rilevato il diffondersi, soprattutto in rete, di notizie contraddittorie e non ufficiali, si precisa che la macchina organizzativa dell’Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dal 7 al 10 maggio prossimi a Rimini-San Marino, prosegue regolarmente nei suoi obiettivi, in base al programma previsto”.

Così dichiara l’Associazione Nazionale Alpini che evidenzia ancora come alcune attività locali e specifiche stiano incontrando rallentamenti parziali, dovuti ai vincoli previsti dalle ordinanze di Governo e Regioni per bloccare la diffusione del Coronavirus, ma che questo non sta, per ora, bloccando l’organizzazione generale.

“Per ora gli Alpini continuano a lavorare: obiettivo Rimini 2020”.