Le reazioni degli amministratori locali alla bozza del decreto con le limitazioni per la Provincia di Asti

La notizia del nuovo decreto che prevederebbe la limitazioni dei movimenti in entrate e uscita dalla Provincia di Asti, circolata sui principali media nazionali, ha scatenato le reazioni di alcuni politici e amministratori locali, sorpresi da quanto avrebbe deciso il Governo, soprattutto perchè all’oscuro.

Detto della reazione furiosa del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ecco le altre reazioni affidate ai social network

Marco Gabusi (assessore regionale)

A breve vi daremo informazioni dettagliate sul decreto che il Governo emanerà in serata e di cui abbiamo avuto contezza un’ora fa!

Marco Lovisolo (Assessore Nizza Monferrato)

ATTENZIONE: Sta girando un documento riferito alle “misure urgenti di contenimento del contagio…”

È una BOZZA NON FIRMATA quindi NON DEFINITIVA e NON UFFICIALE!

Fonti ufficiali affermano che potrebbe essere modificata in modo significativo.

Non si sa ancora in quali parti.

STIAMO TUTTI CALMI E ASPETTIAMO NOTIZIE SOLO DAI CANALI UFFICIALI.

Christian Orecchia (Sindaco Moncalvo)

“Per il momento si tratta di una bozza non ufficiale. Invito a mantenere la calma. Appena avremo chiarimenti e disposizioni le diffonderemo come sempre.”

Davide Migliasso (Sindaco San Damiano d’Asti)

Si comunica che attualmente da Sindaco non ho comunicazioni ufficiali dalle Istituzioni competenti.

Invito alla massima calma.

Non appena avrò eventuali notizie ufficiali sarà mia cura darne idonea comunicazione.

Grazie per la collaborazione.

Comune Incisa Scapaccino

Si avvisa che per adesso sta girando una bozza di decreto, non ancora firmato e di conseguenza non ancora ufficiale. Appena abbiamo qualcosa di ufficiale renderemo note le eventuali restrizioni.

Michael Vitello (Sindaco Isola d’Asti)