Dopo due mesi di temperature primaverili, l’arrivo della primavera astronomica, in corrispondenza dell’equinozio di marzo, ha portato un meteo invernale.

Nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo, in diverse zone dell’astigiano sono scesi fiocchi di neve alternati a precipitazioni piovose (nella foto un fermoimmagine del video postato dall’utente Enrico Musto del gruppo Telegram Meteo Monferatto, Langhe e Roero); anche ad Asti città per qualche istante è scesa pioggia ghiacciata.

Secondo quanto riportato dal Bollettino dell’Arpa Piemonte delle ore 13: “Un minimo di pressione in quota e al suolo sul Tirreno porta un peggioramento del tempo dal pomeriggio sulla nostra regione, con nevicate che ancora per questa sera rimarranno a quote collinari al confine con la Liguria. Domani mattina il tempo sarà ancora perturbato, ma con aumento della quota neve. Dal pomeriggio il tempo migliora sul Piemonte grazie all’allontanamento del minimo verso est.”

bollettino_meteotestuale (5)

Per la giornata di domani, come previsto dal bollettino Arpa “Precipitazioni: al primo mattino deboli diffuse con valori moderati sul settore occidentale, ma fenomeni sporadici o assenti su Verbano e Novarese; in seguito graduale attenuazione con fenomeni persistenti solo sulle vallate occidentali. Quota neve tra 700 m e 1000 m al mattino, in graduale aumento.”

Di seguito e nella foto sotto le previsioni sulle precipitazioni del bollettino di vigilanza meteorologica di oggi, giovedì 26 marzo, dell’Arpa Piemonte bollettino_vigilanza (4)