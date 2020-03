Lavori in corso a Moncalvo per migliorare gli impianti sportivi

Si è da poco concluso a Moncalvo il primo lotto di interventi di edilizia sportiva che hanno vista coinvolta la palestra comunale, finalizzati all’efficientamento energetico e alla manutenzione straordinaria della struttura. Il contributo a fondo perduto, pari a 50 mila euro, erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), attraverso la misura “Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”, è stato impiegato per la sostituzione degli infissi del lato sud della palestra, situata all’interno degli impianti sportivi comunali di Moncalvo.

“Ci siamo affidati a ditte specializzate in efficientamento energetico per farci consigliare i migliori interventi possibili con il budget a disposizione ed il corretto modo di operare sulla palestra per ottenere dei risultati tangibili nel tempo” -commenta così il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia.

L’obiettivo futuro sarà poi quello di procedere alla sostituzione degli infissi presenti sul lato nord, attingendo sempre dal contributo previsto dal MISE per il 2020, azioni fondamentali per diminuire i costi di gestione degli impianti e migliorarne il confort. Sempre sulla palestra è stato effettuato un altro intervento di edilizia sportiva, ovvero la manutenzione straordinaria del tetto, che presentava infiltrazioni, situazione peggiorata dopo le grandinate di agosto e le piogge torrenziali di novembre 2019.

“Gli impianti sportivi di Moncalvo sono sempre stati preziosi, una risorsa inestimabile per le famiglie moncalvesi e per l’intero territorio monferrino-astigiano, teatro in passato di gloriose e celebri competizioni – prosegue il primo cittadino aleramico, – questa preziosa eredità va preservata e mantenuta affinché sia fruibile a tutti per il maggior tempo possibile”.

Nei mesi di gennaio e febbraio si sono inoltre svolti altri lavori di manutenzione riguardanti sia l’edilizia sportiva che il mantenimento del patrimonio. Il muraglione dello sferisterio (campo da tamburello) è stato oggetto di manutenzione in una zona che presentava un rigonfiamento, per prevenire eventuali peggioramenti e futuri distacchi di laterizi. La copertura dei portici di Piazza Carlo Alberto è stata risistemata e le gronde pulite per risolvere i problemi di infiltrazioni emersi nel mese di novembre.

Nell’ultima settimana di febbraio hanno invece avuto inizio anche i lavori di sistemazione della strada comunale che da Strada Gessi conduce a Cascina Briata, unica via d’accesso e quindi, come spiegano dal Comune, riconosciuto come lavoro di somma urgenza da parte della Regione Piemonte.