L’autopsia smentisce la prima diagnosi: il paziente deceduto ieri all’ospedale Cardinal Massaia negativo al tampone

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto della Regione Piemonte e Asl Asti che rettifica quanto comunicato ieri dalla Regione Piemonte con il bollettino delle 18,30.

Al Cardinal Massaia di Asti si è registrato ieri il decesso di un paziente di 57 anni giunto, il giorno prima, in Pronto soccorso in condizioni generali già gravemente compromesse (codice rosso).

In questa fase di gestione e controllo dell’emergenza CoVID-19, appare importante sottolineare come, a seguito di riscontro autoptico e verifica specifica, l’uomo sia risultato negativo al virus.

Il decesso, dunque, va ricondotto ad altre causse in corso di approfondimento.

Il numero totale dei pazienti COVID-19 positivi ricoverati presso l’Ospedale Cardinal Massaia, intato, si attesta a 40 in totale, di cui 9 in Rianimazione. Di questi 2 astigiani e 7 ricoverati e presi in carico da fuori provincia.