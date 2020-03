L’astigiana Barbara Botto insignita del Premio “Petali di Donna” del comune di Ponzano Monferrato

C’è anche un’astigiana fra le donne che verranno insignite domenica prossima 8 marzo, alla Tenuta Tenaglia posta all’ingresso del Santuario di Crea, del Premio annuale “Petali di Donna”.

Alla sua tredicesima edizione, il Premio è promosso da Comune e Pro Loco di Ponzano Monferrato ed è dedicato all’impegno al femminile sul territorio.

Quest’anno le destinatarie del riconoscimento sono cinque “Donne di Abilità”, esempio con la loro attività quotidiana, nell’abbattimento delle barriere fisiche e mentali e nell’inclusione.

Fra queste figure anche l’astigiana Barbara Botto (a destra nella foto), educatrice professionale specializzata sulle diverse abilità, esperta in Programmazione e Gestione dei servizi educativi nonché direttrice della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, attiva dal 1988 (fondata dalla madre Ada Bruna Morando) e creatrice anche de “La Casa delle Abilità”, primo Centro diurno Socio Terapeutico del territorio per disabili di tipo C a Variglie d’Asti. Dal 2002 è responsabile della Residenza per disabili “Il Borgo” di Asti e dal 2017 coordinatrice del Progetto di Educativa Territoriale e Domiciliare a favore di minori e adulti con disabilità su alcuni Comuni della Provincia di Asti.

“Il Comune e la Pro Loco di Ponzano Monferrato – commentano i promotori – oltre a manifestare la propria contrarietà verso la violenza sulle donne, intendono proporre il proprio apporto per l’inclusione, superando ogni forma di barriera fisica e mentale”.

Ad ospitare la cerimonia sarà domenica 8 marzo, dalle 16, la Tenuta La Tenaglia, situata a pochi passi dal Santuario di Crea, nonché luogo di attività di un ex “petalo” insignito dieci anni fa per l’impegno nell’imprenditoria al femminile: la produttrice vitivinicola Sabine Ehrmann.

In ordine alfabetico la passerella vedrà intervenire Carmen Acunto, Consuelo Agnesi, Barbara Botto, Nicole Freddi e Simona Spinoglio. Le loro sono storie personali di grande impegno sul tema al centro dei “Petali di Donna 2020”.

Come ogni edizione, anche quest’anno la consegna dei “Petali” sarà accompagnata dalla tavola rotonda che permetterà al pubblico di conoscere, direttamente dalla voce delle protagoniste, le “testimonianze del mondo al femminile”, messe a confronto per far emergere impegno ed emozioni umane e professionali delle donne premiate. Il talk show sarà preceduto dall’anteprima dedicata alle Donne con il Collettivo Teatrale di Casale Monferrato che interpreterà dal vivo emozioni, forze e sensibilità della figura femminile.

Il pomeriggio si concluderà con un brindisi aperto a tutti i partecipanti, attesi dagli organizzatori per condividere insieme le riflessioni al femminile che scaturiranno.