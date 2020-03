L’Associazione Web Family Italia a fianco del territorio astigiano nell’emergenza Covid-19

L’associazione Web Family Italia, da sempre vicina alla comunità astigiana e al territorio, ha indetto in questi giorni una raccolta fondi da destinare al reparto terapia intensiva dellOspedale cardinal Massaia di Asti, che si sta facendo carico di pazienti affetti da Covid – 19 provenienti non solo dal nostro territorio ma anche da quelli limitrofi.

“La campagna è realizzata in accordo con l’Asl di Asti. Si tratta di un modo concreto per dar modo al nostro nosocomio di superare questa emergenza in maniera rapida ed ottimale per tutti offrendo qualsiasi tipo di aiuto preventivo.” – spiegano dall’associazione.

Per poter donare, è sufficiente andare sulla piattaforma www.gofundme.com e andare sulla campagna “Per la Terapia Intensiva – Ospedale di Asti “. Si può donare in tutta sicurezza usando tutti i metodi pagamento.

È iniziata nei giorni scorsi invece, e proseguirà anche nei prossimi in linea con il dettato delle ultime disposizioni normative l’iniziativa del gruppo Facebook “Asti – Dove Comprare”, che ha stilato un elenco di esercizi commerciali che si sono resi disponibili alla consegna a domicilio gratuita.

L’elenco è consultabile sulla pagina dell’associazione Web Family Italia (webfamilyitalia.it) .

Attualmente sono una cinquantina le attività che consegneranno all’interno dello stesso comune, seguendo tutte le direttive del decreto legge che impone restrizioni alla libertà di movimento e l’apertura dei vari settori e servizi

L’iniziativa non fa capo all’ associazione: il sito della Web Family Italia raccogliere solamente la disponibilità degli esercenti pubblicando in elenco i recapiti per essere contattati.