L’associazione Apri Asti raccoglie 3500€ per il Cardinal Massaja

Tramite un video Renata Sorba, presidente APRI ASTI, ringrazia, a nome del direttivo, tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi per il Cardinal Massaia di Asti, soci, volontari, simpatizzanti e amici.

Invita anche a scrivere alla mail sorba@ipovedenti.it così da tenere informati i donatori su come verranno spesi i soldi.

“Il vicepresidente Paolo Risso si sta attivando per poter acquistare del materiale tecnico che consegneremo personalmente al reparto infettivo di Asti. Contattateci via social, vi terrò informati.” conclude Renata Sorba.

Link video: https://youtu.be/Mw6e905rElo