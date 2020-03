L’Apri di Asti lancia una raccolta fondi per sostenere l’Ospedale Cardinal Massaia

Riceviamo e pubblichiamo

“Anche la nostra associazione si è attivata per dare un aiuto e sostenere il Cardinal Massaia di Asti. La nostra associazione ha per ora stanziato €500, abbiamo però bisogno anche del vostro aiuto.

Vorremmo acquistare, se riusciamo a raggiungere la cifra, un respiratore.

Ecco link di un video su Youtube: https://youtu.be/UnTWJ0259ds in cui invito tutti a sostenerci, ecco le coordinate bancarie in cui dovete apportare la dicitura “Contributo per respiratore”:

Numero conto: 00036179

Iban: IT15 G060 8510 3000 0000 0036 179

Bic: CASRIT22

CF :92074640050

Confidiamo nella vostra generosità e solidarietà.”

Per il direttivo di APRI ASTI

Renata Sorba