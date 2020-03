L’appello di Maurizio Rasero: “Non assaltate i supermercati”

Il sindaco di Asti ha appena pubblicato un video e un post su facebook dove lancia un appello alla popolazione perchè sono state segnalati diversi assembramenti nei supermercati della città e della provincia.

“CALMA E SANGUE FREDDO! Stiamo lavorando per gestire al meglio questo difficile momento. NON ASSALTATE i supermercati . Non serve perché continueranno ad essere garantiti i rifornimenti e perché si fa esattamente il contrario di quello che bisogna fare.”