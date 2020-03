L’appello degli Alpini: “Alziamo la nostra bandiera nelle nostre case, l’Italia ce la farà anche questa volta!”

Pubblichiamo la lettera inviata dal Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, ai Presidenti delle Sezioni ANA e dei capi Gruppo e al Consiglio Direttivo Nazionale in occasione della ricorrenza del 17 marzo.

“Cari Presidenti, cari Capigruppo, cari Alpini, Amici ed Aggregati

Come nei precedenti anni anche quest’anno ricorderemo il 17 marzo 1861. Data storica nella quale videro la luce il Regno D’Italia, le sue istituzioni, la sua bandiera.

Il 17 marzo 2020 sarà però un’occasione particolare per riaffermare con più vigore e con più forza l’unità della nostra Patria. In questi momenti di preoccupazione, di tribolazione e purtroppo di lutti c’è ancora più bisogno di essere uniti nell’affrontare un nemico subdolo ma ahimè pericoloso.

E’ per questo motivo che per dare un segno di speranza e di fiducia alla nostra gente, occorre compiere quel gesto che per noi alpini è sacro, innalzare la nostra bandiera la dove siamo, nelle nostre case, nei piccoli borghi, nelle grandi città in ogni luogo da dove si possa mostrare agli italiani e non, il nostro simbolo più alto che ci deve guidare nella guerra contro il nemico di oggi.

Già diverse Sezioni hanno avviato l’iniziativa (Bergamo, Brescia, Biella e tante altre) ma ne sono certo che tutte le Sezioni, i Gruppi ed anche i singoli soci faranno altrettanto.

Non useremo armi per combattere il coronavirus ma sicuramente ognuno di noi userà la disciplina ed il buon senso che ci contraddistinguono, per il rispetto delle regole e per la salvezza di tutti.

Un abbraccio e coraggio, l’Italia ce la farà anche questa volta!

W l’Italia, W gli Alpini”

Sebastiano Favero

Presidente Nazionale