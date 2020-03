L’AFP Colline Astigiane abbraccia l’hashtag “distanti ma uniti”

Riceviamo e pubblichiamo.

“In questo periodo di enorme difficoltà, la scuola alberghiera AFP Colline Astigiane comunica che le attività curriculari in presenza sono sospese fino al 3 aprile 2020 ma proseguono le attività di segreteria sia nella sede di Agliano Terme che nella sede di Asti, per garantire comunque un servizio sia agli allievi che alle famiglie.

Quanto alla didattica, la formazione non si ferma, cambia solo la modalità: a distanza piuttosto che in aula, accogliendo così gli appelli di “restare a casa” che riempiono queste lunghe giornate.

Tutti i docenti predispongono vere e proprie lezioni che vengono inviate agli studenti attraverso una piattaforma che consente anche scambi di idee, materiali e compiti, per assicurare una sostanziale continuità nell’insegnamento. Questo avviene non solo per tutte le discipline teoriche ma anche per quelle pratiche, attraverso la realizzazione di video mirati, effettuati dagli istruttori (maitre, barman e chef) che alternano ricette, cocktails e mise-en-place guidate e spiegate in modo dettagliato.

L’AFP Colline Astigiane abbraccia così l’hashtag “distanti ma uniti”, affrontando insieme questa grande emergenza e dando prova di grande passione e dedizione.

Un grazie alla meravigliosa squadra che ogni giorno lavora per garantire la preparazione e la professionalità anche a distanza.

L’AFP c’è e sarà sempre un punto di riferimento sia per gli allievi che per le loro famiglie!

INSIEME CE LA FAREMO!!!”

AFP Colline Astigiane