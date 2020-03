La vita oltre la crisi: aumentano le nascite all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti

Il Coronavirus non ha fermato le nascite al Cardinal Massaia, anzi.

La buona notizia, infatti, è che, seppure in minima percentuale, Asti sta riscontrando un incremento di nuovi nati rispetto al primo trimestre 2019.

Un bel segnale, insomma.

“L’attività del reparto di ostetricia continua senza nessuna restrizione, sia sul versante diagnostico (ecografie, diagnosi prenatale: test integrati, dna fetale, amniocentesi, bilanci di salute), sia sul versante operativo: parto spontaneo e taglio cesareo ( si devono, ovviamente, osservare scrupolosamente tutte le norme stabilite dalle autorità sanitarie e governative) ed il personale sanitario è adeguatamente formato per gestire le emergenze.” Così commenta Maggiorino Barbero, direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del nosocomio astigiano.

E, prosegue “A tutt’oggi non si sono registrati casi di positività al CoVID-19 in pazienti gravide, in ogni caso, per maggior sicurezza, si è programmato un percorso alternativo per eventuali gravide positive che si dovessero presentare alla nostra struttura, al fine di garantire la maggior sicurezza per tutte le donne che partoriscono da noi.”

Per qualsiasi dubbio o informazione è comunque possibile contattare il sanitario che segue la gravidanza o direttamente il reparto ospedaliero ai numeri 0141/489520-489503.

Tutto il personale dell’ostetricia, della ginecologia, della pediatria è fermamente impegnato nel garantire la tutela della donna in gravidanza, il regolare svolgimento del parto e l’assistenza al neonato, con un sorriso e la ferma convinzione che “Insieme ce la faremo!”.