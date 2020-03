La sezione ANA di Asti apre una donazione in favore dell’ospedale di Asti

La Sezione ANA di Asti, presieduta da Fabrizio Pighin ha deciso di aprire una donazione a favore dell’ospedale di Asti per far sentire la vicinanza degli Alpini alla comunità del territorio in modo diretto e concreto mantenendo fede al suo motto: “far bene agli altri”.

“Ancora una volta, con un’azione importante, e con il loro solito spirito, le “Penne Nere” astigiane vogliono essere vicini a coloro che quotidianamente sono impegnati a fronteggiare l’emergenza. Per questo e sempre con il cuore in mano, è stata aperta una sottoscrizione alla quale parteciperanno tutti con donazioni libere.” commenta Fabrizio Pighin.

Queste le coordinate per chi volesse contribuire alla raccolta:

IBAN: IT62X0608510300000000002510

Intestato a: A.N.A Sezione di Asti presso C.R.A. agenzia 8

Causale “EMERGENZA CORONAVIRUS”.