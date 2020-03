La Polizia Municipale di Asti Dona 10 mascherine Ffp3 all’ospedale Cardinal Massaia

La Polizia Municipale di Asti si dimostra vicina al proprio territorio, anche in questi momenti di difficoltà: in accordo con il Commissario ASL AT Dott. Messori Ioli, il Comando di Polizia Municipale di Asti ha donato 10 mascherine FFP3 con valvola per il loro utilizzo nei reparti dell’Ospedale astigiano.

“Tali mascherine facciali sono parte della dotazione in uso al Corpo di Polizia Municipale di Asti per i servizi che gli agenti stanno svolgendo in questi giorni. Abbiamo accolto prontamente l’appello fatto dal Dott. Messori Ioli ed insieme al Comandante della Polizia Municipale Riccardo Saracco è stato individuato un numero di mascherine facciali FFP3 con valvola, prontamente consegnate all’Ospedale di Asti e messe a disposizione del personale sanitario.

Cogliamo l’occasione per ringraziare nuovamente tutto il personale sanitario dell’Ospedale di Asti al lavoro in questa situazione così difficile, tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio per il controllo e rispetto delle norme e delle regole di limitazione del contagio” dichiarano il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Assessore alla Polizia Municipale Marco Bona.