“La poesia oltre” per superare la paura: un video con 26 autori

La poesia oltre. Anche la poesia può aiutare in questo periodo e lo sanno bene alcuni poeti astigiani, come Max Ponte e Andrea Laiolo, che hanno realizzato un’iniziativa che si è concretizzata con la Giornata Mondiale della Poesia del 21 marzo 2020 per fare in questi giorni il giro della rete.

“Si tratta – spiega Max Ponte – visti i tempi, di una raccolta di brevi videopoesie (non più di 3 minuti) realizzata a distanza. I 26 poeti presentano brani propri o letture di classici (Boccaccio, Pavese, D’Annunzio). Obiettivo riportare alla luce la ricerca poetica per risollevare gli animi, “per superare i limiti della realtà materiale dell’uomo e guardare oltre le disgrazie attuali”, insomma sfuggire alla pressione di questi giorni recuperando il ruolo della poesia. Fra i partecipanti autori da varie parti d’Italia e dalla Francia. La condizione attuale di distanziamento sociale non ferma la poesia che trova nella rete lo spazio vitale.”