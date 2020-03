“La nostra scuola ai tempi del Coronavirus”

Come si può riprendere l’attività scolastica, che resterà sospesa ancora a lungo, utilizzando le possibilità fornite dalla tecnologia? Le scuole si stanno organizzando nei modi più svariati. Ad Asti, alla Scuola Madre Mazzarello, per la scuola primaria, sono state create delle vere e proprie classi virtuali divise nelle varie discipline, sotto la guida di Suor Isa Maiolo, coordinatrice delle attività educative e didattiche. In particolare, ci raccontano dell’esperienza linguistica e di come si sta portando avanti l’attività didattica in questo periodo. “Dal momento che la scuola primaria Madre Mazzarello offre l’Inglese potenziato con insegnante madrelingua, sono state strutturate delle classi virtuali specifiche per le English Lessons.”

Per la realizzazione delle classi virtuali, è stato utilizzato il programma Classroom di Google, che è accessibile a tutti su PC con un semplice codice e scaricabile con una App anche sul telefono. “Le maestre – ci spiegano – propongono videolezioni quotidiane su tutti gli argomenti di studio (utilizzando i libri di testo curriculari così da garantire la continuità didattica a favore dei bambini), danno schede e materiali, assegnano compiti e offrono la correzione a distanza, eventualmente possono anche valutare.”

I bambini hanno accolto con un grandissimo entusiasmo questa iniziativa e lo dimostrano seguendo assiduamente le videolezioni e svolgendo tutte le attività proposte. Ma questa è anche un’esperienza che va oltre la didattica: “Essendo Classroom strutturato con una bacheca per messaggi, gli allievi la usano per salutarsi, scambiarsi messaggi, vivere una socialità a distanza. Le dinamiche che si sono create sono davvero quelle di una classe, offrendo così ai bambini una realtà didattica, scolastica e sociale a distanza e garantendo al contempo il loro diritto all’Istruzione.”

Anche la scuola dell’infanzia si è attivata con la lettura di favole in inglese e in italiano e dei video con i quali vengono proposte attività stimolanti da fare a casa, così da continuare a favorire lo sviluppo cognitivo e accompagnare il percorso di crescita dei bambini. Anche per la scuola dell’infanzia, vengono proposte schede divise per fasce di età.