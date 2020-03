“La logica della lampara” di Cristina Cassar Scalia è il secondo libro selezionato per il Premio Asti d’Appello 2020

“La logica della lampara” di Cristina Cassar Scalia, edito da Einaudi e finalista al Premio Scerbanenco, è il secondo libro selezionato per la dodicesima edizione del Premio Asti d’Appello.

Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi Monterreale e Sante Tammaro, giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che trascina a fatica una grossa valigia e la getta fra gli scogli. Poche ore dopo il vicequestore Vanina Guarrasi riceve una chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver assistito all’uccisione di una ragazza avvenuta quella notte in un villino sul mare.

Due fatti che si scoprono legati e danno il via a un’indagine assai più delicata del previsto. La scontrosa Vanina, la cui vita privata si complica di giorno in giorno, dovrà muoversi con cautela fra personaggi potenti del capoluogo etneo. Ma anche grazie all’aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», sbroglierà un intrigo che, fino all’ultimo, riserva delle sorprese.

Cristina Cassar Scalia è originaria di Noto. Medico oftalmologo, vive e lavora a Catania. “Sabbia nera” (Einaudi 2018) è stato il suo primo romanzo con protagonista il vicequestore Vanina Guarrasi, con il quale ha conquistato lettori e critici. I diritti sono stati venduti all’estero e opzionati per il cinema e la televisione.

Per i soci dell’Associazione Premio Asti d’Appello il volume sarà disponibile alla Biblioteca Astense dal 10 marzo, quando riaprirà dopo la chiusura per inventario, nei consueti orari. Per chi volesse associarsi al Premio la quota di iscrizione è sempre di 100 euro e dà diritto a ricevere i libri in gara e a due posti per la cerimonia finale di novembre al Teatro Alfieri. Maggiori dettagli su www.premioastidappello.org