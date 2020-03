La Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra si fa carico del vitto/alloggio per i nuovi assunti all’Ospedale Covid a Verduno

A due settimane dall’avvio della raccolta fondi per rafforzare la Terapia Intensiva / Sub-intensiva degli Ospedali del territorio di Alba-Bra, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus assume un ulteriore grande impegno: occuparsi dell’accoglienza dei medici e degli infermieri che lavoreranno dai prossimi giorni a Verduno.

Dopo attenta valutazione, la Fondazione ha deciso di accettare la richiesta dell’Asl Cn2 sull’accoglienza del personale dedicato all’emergenza COVID, facendosi carico dell’accoglienza dei nuovi assunti destinati all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero”, che diventa temporaneamente ospedale Covid. Un impegno che porterà la Fondazione a versare all’Asl Cn2 l’equivalente delle spese sostenute presso la struttura prescelta fino al concorso di 200.000 €.

“Stiamo procedendo con l’utilizzo dei fondi raccolti, in modo da rispondere alle esigenze in tempi celeri. In queste ore, oltre agli impegni presi, la Fondazione si è data disponibile a supportare l’Asl Cn2 nelle spese di sistemazione alberghiera, comprensiva di vitto e alloggio in stanza singola, per il nuovo personale sanitario (medici, infermieri, etc…) che lavorerà nell’ospedale a Verduno – spiega Luciano Scalise. Direttore della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus. Oggi più che mai, l’accoglienza degli operatori che in queste ore stanno lottando contro il Covid-10 è un fattore essenziale soprattutto per chi proviene da lontano o vuole tutelare i familiari da eventuali contagi”.

Per tutti coloro che vorranno unirsi, potranno partecipare, versando attraverso l’IBAN dedicato:

Banca di Cherasco IT15M0848746200000010108495

Intestato alla FONDAZIONE NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA

CAUSALE: PROGETTO ACCOGLIENZA SANITARI COVID-19

E’ inoltre possibile effettuare una donazione diretta sul sito www.fondazioneospedalealbabra.it , con carta di credito o paypal. Le donazioni sono detraibili e/o deducibili fiscalmente. E’ importante diffondere che per le imprese, l’art. 66 del DL. 18 del 17.03.2020 prevede l’intera deducibilità delle donazioni effettuate per COVID-19 dal reddito d’impresa.

#andràtuttobene. Aiutaci a fermare la diffusione del COVID-19. Resta a casa e dona anche tu.