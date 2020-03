La divulgazione di messaggi di verità scientifica: prosegue il grande impegno di Hastafisio per tutta la comunità

Mai fermarsi e approfittare della quarantena per veicolare messaggi di verità scientifica: è quanto sta facendo Hastafisio, il Centro di Fisioterapia e Medicina dello Sport di Asti, che, costretto a chiudere dalle norme dell’ultimo DPCM, non ha smesso neanche per un secondo di darsi da fare, tra consulenze e dirette su Instagram.

Da una parte, l’attività di consulenza, con la disponibilità della dott.ssa Elisabetta Bovio, che dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, tramite canali personalizzati e la chat di Facebook di Hastafisio è a disposizione per seguire i propri pazienti. Anche la segreteria è aperta, dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, pronta a rispondere a domande di carattere generale e per poter raggiungere lo staff, al numero 0141.594455.

Dall’altra, è vivacissima l’attività che Hastafisio sta portando avanti sui canali social, con dirette su Instagram con ospiti illustri. Come quella

prevista per oggi, lunedì 16 marzo, alle 17, con il dott. Adriano Di Paco, specialista in pneumologia, in diretta da Livorno, con cui si parlerà del coronavirus Covid19. Esperto in malattie dell’apparato respiratorio, con collaborazioni con la Juventus, la Sampdoria, il Genoa, il Lecce e l’Empoli.

Per seguire la diretta su Instagram: @hastafisio